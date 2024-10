A che ora Luna Rossa e Britannia gareggiano nella regata 11 e 12? Programma tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:15 di oggi, venerdì 4 ottobre, sono inle regate 11 e 12 della finale di Louis Vuitton Cup 2024. Potrebbe però bastarne una sola al team britannico per staccare il pass per il Match di America’s Cup, dove è già qualificato di diritto il Defender Emirates New Zealand.è avanti 6-4 dopo aver vinto le due regate di mercoledì e quindi è ad un solo punto dal successo. Aserve l’impresa. Gli italiani sono abituati alle prove d’orgoglio, come a quella di martedì, quando dopo una rottura in gara 7 ha conquistato il quarto punto grazie ad una riparazione lampo. Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone cercano la giornata perfetta.