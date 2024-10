Youth League La Primavera ci prova ma si arrende ancora Rivalta | Buona gara però troppe distrazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2 BOLOGNA 1 : Misciur; Lucky, Nallo, Pinnington; Esdaille, Davidson, Laffey, Kone-Doherty; Morrison (48’ st Pitt); Ngumoha (31’ st Ahmed), Young (34’ st Figueroa). A disp. Hall-MacDonald, Bernard, O’Connor, Bradshaw. All. Lewtas. BOLOGNA: Pessina; Puukko, De Luca, Markovic (12’ st Baroncioni), Papazov; Gattor (11’ st Labedzki), Lai (34’ st Tordiglione), Menegazzo; Tonin, Ebone (45’ st Castaldo), Ravaglioli (34’ st Oliviero). A disp. D’Autilia, Nesi, Mazzetti, Saputo. All.. Arbitro: Nagtegaal. Reti: 6’ st Young, 13’ st Tonin, 28’st Nallo. Note: ammoniti Ngumoha, Ebone, Tonin, Papazov, Baroncioni. Niente da fare per ladi Claudioche è costretta adrsi anche al Liverpool nel suo secondo match di