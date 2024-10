Via al giro del mondo del gusto È il ritorno del Mercatissimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Diventa maggiorenne il Mercato Internazionale e soffia sulle sue prime 18 candeline. La carovana dei sapori dalpartita da Arezzo 20 anni fa (con due stop per il Covid), torna dall’11 al 13 ottobre nel centro storico. L’appuntamento sarà con 300 stand internazionali tra cibo di strada, piatti gourmet, birrifici artigianali e sapori esotici. E per la prima volta ci sarà anche un food truck gluten free che proporrà piatti per celiaci. Trecentomila le persone attese nella tre giorni che rappresenta un viaggio tra sapori e tradizioni artigianali da vivere in un’atmosfera colorata e di festa. I banchi apriranno la mattina alle 10 per andare avanti fino all’una di notte.