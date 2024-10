Verona-Venezia Di Francesco | A Roma tante cose positive Calci piazzati? Ci stiamo lavorando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “A caldo, dopo la sconfitta all’Olimpico, avevo rabbia; a freddo e ragionando, ho visto. La forza ora è dare continuità a fare quello chefacendo, anche se non è facile”. Lo ha detto il tecnico del, Eusebio Diin conferenza stampa alla vigilia del match con il. “Ho visto una squadra che ha creatodifficoltà alla, siamo stati fastidiosi – ha aggiunto -. Ci vuole del tempo per arrivare dove voglio, cerco di mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio”. Altare e Yeboah sono sulla via del recupero, ma la loro presenza è ancora in dubbio. Nulla da fare invece per Duncan: “Ha una massa muscolare imporcome giocatore, penso che non ci sarà sicuramente per la prossima gara, speriamo di recuperarlo nella sosta”. Sull’Hellas, il tecnico si aspetta una squadra “aggressiva, di gamba, in un ambiente ostile e difficile.