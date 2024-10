Un ecosistema finanziario innovativo l' ultima trovata di Saverio Fiorita e Mattia Cucchiarelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)sono i visionari fondatori di Royal Finance Coin (RFC), un progetto che ha come obiettivo la creazione di une sostenibile, che unisce il mondo delle criptovalute alla sostenibilità ambientale e alla finanza regolamentata. Grazie alla loro vasta esperienza nel settore,hanno dato vita a una piattaforma che sta rivoluzionando il modo in cui vengono gestite le criptovalute e i servizi finanziari digitali., con oltre 10 anni di esperienza come trader professionista e analista del rischio, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della solida struttura finanziaria di RFC. La sua competenza ha permesso la creazione di una piattaforma stabile ed economicamente robusta, integrando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale per il mining e il trading di criptovalute.