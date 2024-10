Ultime Notizie Roma del 03-10-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

alla porto di Brindisi passeggeri di un volo Ryanair in partenza per Torino sono stati fatti scendere dall'aereo mobile a causa di un principio di incendio durante le fasi di rullaggio a bordo del velivolo c'erano 184 persone più membri dell'equipaggio sono rimasto ferito come comunica aeroporti di Puglia sono stati sospesi voli in arrivo e partenza dallo Scalo pugliese un'intensa perturbazione di origine Atlantica porterà Dalle prime ore di oggi nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e temporali su gran parte del centro nord del paese in Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione previsti temporali su Veneto Emiliagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo e Molise tali fenomeni Saranno accompagnati da grandinate e forti raffiche ...