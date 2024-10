Tre Bicchieri 2025 i 75 migliori vini del Piemonte premiati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La situazione del vinose fa pensare a una tappa pianeggiante del Tour de France battuta dal vento, con il gruppo che si allunga a dismisura, dove gli ultimi - pur senza essersi mai staccati - si ritrovano a diverse centinaia di metri dalla testa. Ebbene, ildel vino è esattamente questo, con l’unica differenza che, in questo caso, non conta solo il merito, c’entra anche la fortuna: la fortuna di essere nato e aver l’azienda in certe zone della regione. Tredel. Barolo e Barbaresco Così succede che i produttori di Barolo e Barbaresco, anche se in realtà bisognerebbe includere tutti produttori dida uve nebbiolo, hanno il vento a favore.