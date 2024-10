The Electric State è il prossimo film di fantascienza dei fratelli Russo con Chris Pratt e Millie Bobby Brown

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Siete pronti per The? I registi di Avengers: Endgame, i, stanno per tornare con destinazione Netflix e gli Anni Novanta, in una versione, però, alternativa e retrofuturistica. Assieme a loro, un cast di famosi, a partire dai sue protagonisti. Di cosa parla ThePer quello che sappiamo a oggi, ilsegue una giovane orfana di nome Michelle, che vive in una società in cui esistono robot e animali domestici senzienti, spesso simili a quelli dei cartoni animati. Non stanno più in casa, però. Perché, nonostante un tempo abbiano servito pacificamente gli umani, ora vivono in esilio dopo un tentativo di rivolta. Un giorno, però, Michelle incrocia Cosmo, un robot dolce e misterioso e tutto ciò che pensava di sapere sul mondo cambia completamente.