Sinner e il ricorso della Wada Djokovic critica il sistema | Se ne stanno accorgendo tutti Dev’essere davvero dura per Jannik

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pesanti critiche per unalla deriva e che deve necessariamente trovare una soluzione. “È abbastanza ovvio che abbiamo unche non funziona bene, se neanche le persone che non seguono il tennis. Ci sono troppe incoerenze, troppi organi di governo coinvolti. Tutto il caso intorno anon sta aiutando per niente il nostro sport”. Questo il duro commento di Novak– in conferenza stampa a Shanghai, dove sarò impegnato nel Masters 1000 – in merito alpresentato dalla(Agenzia mondiale antidoping) alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna dopo il proscioglimento direlativo al caso Clostebol, scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia).