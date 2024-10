Serie A2 Virtus Academy Benevento | domenica il debutto contro il Basket Rosa Empoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via6 ottobreill’avventura nel campionato diA2 Femminile delle ragazze delladi coach Giulio Musco, tecnico che vanta oltre 40 anni di esperienza nel mondo della pallacanestro e che è stato riconfermato alla guida del sodalizio sannita. Ilè in programma questaal PalaTedeschi alle ore 16:30 (ingresso gratuito) e c’è grande attesa per valutare lo stato di amalgama del roster beneventano, che ha subito in profondo restyling rispetto alla passata stagione proprio per affrontare al meglio il difficile torneo di A2. La squadra nelle settimane scorse ha disputato due test amichevoliSalerno e Ariano Irpino facendo vedere in entrambi i casi già delle ottime cose che fanno ben sperare per l’imminente avvio del campionato.