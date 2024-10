Scienza | le pause con lo smartphone aiutano la concentrazione degli studenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Consentire agliuniversitari di usare loper un solo minuto può portare a un minor uso del telefono durante le lezioni e a punteggi più alti nei test. Lo rivela uno studio guidato da Ryan Redner, ricercatore della Southern Illinois University, pubblicato su Frontiers in Education. I telefoni possono essere strumenti utili nelle classi per ricordare aglile scadenze o per incoraggiare una maggiore interazione trae insegnanti. Allo stesso tempo, possono essere fonte di distrazione. Gliriferiscono di usare il telefono per scopi non accademici fino a dieci volte al giorno. Per questo motivo, in molte classi i telefoni non sono ammessi.