Scadenze fiscali 2024 lo Stato batte cassa | tutti i versamenti del 16 ottobre

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il 16segna il termine per una serie di importanti. Con l’approssimarsi della fine dell’anno, lointensifica le operazioni di riscossione, richiedendo ai cittadini di adempiere a vari obblighi tributari. Dalla presentazione di dichiarazioni aidi imposte, ogni contribuente deve essere pronto a rispettare le tempistiche stabilite per evitare sanzioni e interessi. Ecco lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate. Versamento imposta per attività di intrattenimento I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di settembre. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione oppure in caso di modello F24 a saldo zero.