Sanità l’Ausl investe 15 milioni sul distretto

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il futuro dell’ospedale di Vignola e i progetti chedi Modena ha in nelsanitario vignolese sono stati al centro dell’ultimo Comitato diche l’azienda sanitaria ha organizzato coi nuovi sindaci del territorio e la nuova presidenza dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Montese. "Oltre a illustrare il piano investimenti – comunica una nota Ausl - l’azienda sanitaria ha illustrato le progettualità dell’ospedale di Vignola - grazie anche alla presenza di diversi primari che hanno potuto così farsi conoscere e approfondire le proprie attività – e dei servizi territoriali. Suldi Vignola, l’investimento totale è intorno ai 15: hanno preso il via in estate i lavori nell’area ex Cup dell’ospedale, così come quelli per la realizzazione della Casa della comunità e dell’ospedale di comunità di Vignola.