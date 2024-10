Ritorno al futuro Lea Thompson | Sul set sono stata odiosa con Michael J Fox

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La star della trilogia di Robert Zemeckis ha confessato di non essereparticolarmente cordiale con il collega. L'attrice dial, Lea, ha confessato di non essersi subito abituata a lavorare conJ. Fox nel film di Robert Zemeckis, e di essersi comportata un po' da snob all'inizio con il collega. Quando le è stato chiesto se andasse d'accordo con Fox quando si incontrarono sul set dial, Leaha raccontato cosa accadde in quel periodo durante la lavorazione nel podcast Still Here Hollywood. Rapporto da costruire Anche il brusco avvicendamento con Eric Stoltz non ha aiutato a rasserenare gli animi:"Probabilmente no" ha esordito, rispondendo alla domanda sull'andare d'accordo con