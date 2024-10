Re Carlo imbarazzato Camilla beve e fuma Ma la verità è un’altra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024)non soddisfa i requisiti di una vera Regina, perchétroppo e. E questo metterebbe in imbarazzo Ree soprattutto i cerimonieri di Corte che non sono abituati a questo comportamento. Così dicono le malelingue di Palazzo ma laed è stata raccontata da Tom Parker Bowles, il figlio della Sovrana.gin etantopaga il prezzo di essere stata per decenni bollata come “l’altra donna” di, accusata di essere una sfasciafamiglie, di aver rovinato la vita e l’amore a Lady Diana che alla fine non ha più resistito a quel ménage à trois e si è vista costretta a divorziare. L’attuale Regina consorte ci ha impiegato anni per ripulire la sua immagine e farsi accettare dai sudditi britannici.non ci ha mai badato molto, anche se non è stato immune da qualche attimo di imbarazzo.