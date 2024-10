Possibile cessione a gennaio Manna pronto a piazzare un esubero | la decisione è chiara!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il mercato è terminato, ma in casa Napoli si continua a lavorare su diversi aspetti. Il DSavrebbe le idee chiare per il futuro. La sessione estiva di calciomercato è stata a dir poco spettacolare per il Napoli. Il tutto è partito con l’avvento di Antonio Conte in panchina, il quale è stato ritenuto l’uomo ideale da cui ripartire dal presidente De Laurentiis. Infatti, dopo una stagione da dimenticare, era giusto ingaggiare un uomo esperto capace di tirar fuori il meglio dai propri calciatori. A condire l’approdo del tecnico salentino, ci ha pensato però la dirigenza partenopea. Quest’ultima, si è adoperata affinché l’ex Juventus potesse beneficiare di una rosa molto importante. Non a caso, in Campania sono arrivati diversi giocatori dal calibro internazionale. Tutto ciò, si sta vedendo sul campo nelle ultime settimane.