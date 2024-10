Piceno da rilanciare Un patto tra i sindacati | | Il nostro piano d’azione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le proposte per il rilancio del territorio passano anche per ‘2030’. Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di unire le forze elaborando un documento all’interno del quale sviluppare unconcreto per affrontare le sfide economiche, sociali e lavorative del territorio. "Vogliamo evidenziare quali sono i problemi, ma soprattutto costruire dei percorsi positivi – spiega Maria Teresa Ferretti della Cisl –. Dar voce è fondamentale ma questo va fatto sotto una visione positiva. Alcune delle tematiche più importanti sono quelle che ruotano attorno a salute e sanità. La medicina la riteniamo fondamentale e qui bisogna creare dei punti di prossimità offrendo servizi che aiutino ad ammortizzare la situazione". Le principali aree di intervento indicate nel documento riguardano il lavoro, i salari, lo sviluppo del territorio e la salute.