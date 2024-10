Occhio all' inversione di tendenza in Cina | i giovani adesso preferiscono bere vini bianchi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Vi ricordate il connubio-vino rosso. Dimenticatelo. Il vino bianco è sempre più popolare nel Paese del Dragone, determinando un cambio dirispetto al passato. Secondo una ricerca da parte di Vinexpo e l’Iwsr (International Wine & Spirits Research) nel 2016, il vino rosso rappresentava l'88,8% del consumo di vino in, mentre per il vino bianco la percentuale era appena del 10,6%. Un modello in fase di cambiamento se si vanno a guardare gli ultimi dati di importazione delle rispettive tipologie di vino. Importin ascesa La General Administration of Customs, l'autorità doganale nazionale cinese, ha evidenziato infatti come il volume delle importazioni di vino in bottiglia dalla Nuova Zelanda e dalla Germania - due paesi che esportano principalmente vino bianco in- è aumentato rispettivamente del 30,54% e del 24,75%, su base annua.