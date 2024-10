Nicole Kidman e Sunday Rose con look preppy coordinati

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo il debutto in passerella da Miu Miu, la figlia di, si è presentata al dinner party del brand insieme alla madre. Entrambe, con due outfitdai richiami college. La figlia diha optato per una polo cropped, minigonna in maglia e cintura con maxi fibbia. Completa ilcon scaldamuscoli, stivali biker e borsa a mano. L’attrice di A family affair ha indossato un maglione con scollo a “V”, una gonna midi in tartan impreziosita da dettagli floreali e dei mocassini. Non è la prima volta chesi presentano al grande pubblico conmatchy. Lo scorso luglio, per partecipare alla sfilata Haute Couture di Balenciaga,ha scelto un abito lungo e luminoso a maniche corte, mentreha optato per un tubino a maniche lunghe in velluto con collant scuri.