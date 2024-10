Mastro Adamo e il castello di Romena

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildi, ubicato nel comune di Pratovecchio e Stia, è famoso non solo per la sua architettura imponente e la sua posizione strategica, ma anche per le storie ricche di mistero e intrighi che ne accompagnano la storia. Una delle leggende più affascinanti legate alriguarda la figura di Maestro, un alchimista del XIII secolo. Secondo la leggenda, Maestroera un alchimista che viveva e operava neldi. Il suo obiettivo principale era trasformare i metalli vili in oro, una delle ambizioni più comuni degli alchimisti dell’epoca. La sua abilità e il suo sapere in materia di alchimia erano tali da attirare l’attenzione dei conti Guidi, i signori del, che lo ospitarono e finanziarono le sue ricerche nella speranza di arricchirsi.