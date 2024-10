La partita di Ahmad? Irritante Ma anche King si vede a sprazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)5,5 Qualche bella penetrazione di tanto in tanto. Ma alla fine l’ala americana chiude con 4 su 8 da sotto fabbricando però padelle nel tiro dalla distanza dove colleziona uno 0 su 4. Ha 4 rimbalzi. Non ha inciso sulla gara nemmeno per un paio di minuti. Troppa sufficienza e nessuna cattiveria. Più gesti armonici per la gioia dei fotografi.4 Gara sconcertante quella del play che ha dato l’impressione di essere da un’altra parte del pianeta. Mette a segno il primo canestro dopo 10 minuti e nel finale, dove arrotonda il bottino, cerca di fare l’uomo solo al comando, cammina per il campo per cercare di costruirsi una penetrazione in partenza di terzo tempo. Se Imbrò fosse in condizioni di forma normali,era da tenere in panchina con una borsa del ghiaccio sulla testa per rinfrescarsi le idee. Chiude con 9 su 14 da sotto e 0 su 6 dalla distanza. Gara da dimenticare.