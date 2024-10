La legge della curva ai tornelli e in tribuna ultras padroni di San Siro | Stadio fuori controllo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano – Ore 21.14 dell’11 gennaio 2020, Inter-Atalanta è iniziata da circa mezz’ora. Gli investigatoriDigos registrano una conversazione tra l’allora delegato alla sicurezza nerazzurro e Renato Bosetti, storico leader del gruppo ultrà Old Fans nonché delegato dal capodell’epoca Vittorio Boiocchi a gestire il bagarinaggioNord: “Allora i tuoi al primo anello verde è palese il fatto che son tutti seduti, sia sulle scale che sui seggiolini sono tutti in piedi e non va bene te l’avevo detto”, dice allarmato il primo. “Devono levarsi dalla scala?”, chiede il secondo. “Eh, devono levarsi dalla scala ognuno di loro deve avere il posto a sedere sennò mi crea problemi sennò diventa un problema, Renato”. Bosetti esegue subito.