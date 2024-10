La Cia cerca informatori in Corea del Nord Iran e Cina | l’annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Cia è alla ridi nuove spie indel. Pubblicati suie sul dark web diversi annunci di reclutamento, contenenti le informazioni per contattare l’agenzia statunitense in piena sicurezza. Disponibili su tutte le piattaforme di Meta, da Facebook a Instagram, oltre che su X, LinkedIn, YouTube e Telegram, arrivano a poco più di un anno dalla precedente campagna messa in atto nel maggio 2023 per trovarein Russia sulla guerra in Ucraina, che la stessa Cia ha definito un successo. «Non ricordo di aver mai assistito a uno sforzo di questo tipo», ha spiegato alla Bbc Mason Richey, docente di politica internazionale a Seul, che ha sollevato alcuni dubbi. «Non so quanto possa essere efficace, considerando per esempio che molti cittadinini non hanno accesso alla Rete internet».