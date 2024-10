Il primo che dovrebbe spalare la neve davanti casa sua è lui E nel post indica l' indirizzo del sindaco di Seregno | assolto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Monza Brianza), 3 ottobre 2024 - "Ilchelasua è il". La frase, scritta nel dicembre 2020 in occasione di una forte nevicata in Brianza a commento di unsul gruppo Facebook "Sei dise" che parlava della necessità, per diminuire i disagi, che ogni cittadino iniziasse a ripulire dalla coltre bianca l'ingresso della propria abitazione, poteva essere solo una delle frequenti contestazioni da leone da tastiera. Se non fosse che chi l'ha scritta aveva aggiunto anche l'delcittadino con tanto di numero civico. Alberto Rossi l'ha ritenuta una violazione del codice della privacy e ha denunciato il cittadino seregnese R.O., 52enne autore del commento, che invece, difeso dall'avvocato Marco Martini, è statodal Tribunale di Monza.