Ho mangiato la pasta al pesto sono stata male e sono svenuta Sono finita in psichiatria e in Ginecologia | l’assurda vicenda di una studentessa spagnola

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brutta avventura per unain Eramus a Milano. La ragazza ha deciso di condividere su TikTok la surreale esperienza che ha vissuto e gli attimi di paura che sisucceduti dopo un semplice pranzo. “Era una giornata come tante, prima di andare a lezione ho deciso di mangiare qualcosa. – ha detto – Così ho scelto laalal ristorante. La mia lingua, dopo il pasto, è diventata insensibile e ho iniziato a sentirmi sempre più debole. Ho avuto vertigini sempre più forti e quandoscesa dal tram, la situazione è peggiorata drasticamente.caduta sul cofano di un furgone e poi miaccasciata a terra”. Dei passanti l’hanno aiutata chiamando l’ambulanza. Poi la corsa al Pronto Soccorso e (inspiegabilmente) al reparto di psichiatra, dove “ho avuto un attacco di vomito incontrollabile. Non mi ero resa conto di essere in un reparto psichiatrico.