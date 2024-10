Giappone esplode bomba della Seconda Guerra Mondiale Voli cancellati all’aeroporti di Miyazaki

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unaamericana, rimasta inesplosa per decenni, è esplosa improvvisamente all’aeroporto di, in. La deflagrazione ha causato un cratere impressionante di circa 7 metri di diametro e 1 metro di profondità sulla pista di rullaggio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’esplosione, ma l’incidente ha provocato la cancellazione di oltre 80, gettando nel caos i piani di viaggio di centinaia di passeggeri.Leggi anche: A fuoco motore di un aereo Ryanair durante la partenza: evacuati 184 passeggeridi 220 kg La, del peso di 220 chili, era sepolta sotto l’aeroporto, un’area che durante il conflittoaveva subito diversirdamenti. Le autoritàsi sono intervenute immediatamente dopo l’esplosione, bloccando tutte le attività in aeroporto.