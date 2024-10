Frosinone infortunio per Tsadjout | l’esito dell’intervento chirurgico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilè in campo per preparare la partita del campionato di Serie B contro la Carrarese con la necessità di conquistare i tre punti per la classifica. Il gruppo non potrà contare sulle prestazioni di Frank, reduce da un. “Calcio comunica che il calciatore Frankè stato sottoposto ad interventodi artroscopia per il trattamento della lesione meniscale esterna del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”, si legge sul sito del club. L'articoloperCalcioWeb.