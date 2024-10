Fiammata dal motore del volo Ryanair con 184 persone a bordo | terrore in pista a Brindisi scalo chiuso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Attimi di panico all'aeroporto di, dove una, un principio di incendio, ha costretto all'evacuazione 184 passeggeri, quelli che nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre, stavano partendo dall'aeroporto pugliese, destinazione Torino. Il guasto ha colpito un, FR8825: era pronto per il decollo quando dal, all'improvviso, si è sprigionata una vistosa. Immediatamente sono stati evacuati i passeggeri, che sono scesi dagli scivoli di gomma che vengono dislocati in caso si emergenza su ordine del capitano. Tempestivamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno spento le fiamme. L'incidente non ha provocato alcun ferito. Ancora ignote le ragioni che hanno determinato il guasto e la, il lavoro dei tecnici per comprendere i motivi di quanto accaduto è iniziato subito dopo l'incidente.