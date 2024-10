Epic Mickey Rebrushed Recensione Topolino pittore scatenato anche nella next gen!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quattordici anni fa, chi vi scrive ora stava leggendo le recensioni della versione per Nintendo Wii di: un platform di certo non rivoluzionario in senso stretto, ma capace nondimeno di farsi largo tra le numerose produzioni platform di qualità uscite nel periodo di riferimento. Il che era ed è già di per sé un risultato notevole, che però un sequel dopo, purtroppo, si spense senza lasciare adito ad altri prodotti simili. Per questo oggi, nel 2024, il fatto che gli sviluppatori di Purple Lamp abbiano realizzato una remaster tanto piacevole del primo, chiamata, ha di certo fatto felici sia i videogiocatori che spolparono il platform originale, sia chi “perse il treno” e non lo recuperò più perchè, diciamocelo, Wii è invecchiata tecnicamente molto, molto in fretta.