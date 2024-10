Dynamite 02 10 2024 Cinque anni senza sosta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, lo show che celebra il suo quintoversario dal Petersen Events Center di Pittsburgh, Pennsylvania. Questa puntata speciale promette grandi match e sorprese, con il main event che vedrà Bryan Danielson difendere l’AEW World Championship contro Kazuchika Okada. Lo show si apre con un video della Blackpool Combat Club. PAC parla di scegliere schieramenti, Claudio dice di essere ancora lo stesso ragazzo, così come Mox. Marina Shafir parla in moldavo. Jon Moxley promette di vincere il titolo mondiale da Bryan Danielson a WrestleDream, affermando che ci saranno delle vittime e che morirà la morte di un guerriero. Will Ospreay vs Ricochet per l’AEW International Championship (4 / 5) Un match spettacolare tra due degli atleti più dinamici al mondo.