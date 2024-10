Chiederemo sacrifici per tutti Manovra Giancarlo Giorgetti | la mossa su profitti e ricavi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ministro del Tesoro,, in occasione dell'evento Bloomberg Future of Finance Italy, spiega quali sono gli obiettivi e le prospettive per la legge di Bilancio: "LarichiederÃda", è la premessa. Poi il titolare di via XX Settembre aggiunge: "Verranno tassati "ie i”, e "sarà uno sforzo che l'intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi". "Non è corretto parlare di extraprofittì, ma di andare a tassare ia chi li ha fatti: è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare”, ribadisce il titolare del ministero del Economia. "Le aziende non fanno beneficenza, quindi i contributi volontari non esistono – precisa ancora – Esiste l'articolo 53 della Costituzione che prevede chesono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.