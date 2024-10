Cauthamente 2024 | a Cortona sbarca la Luna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre– L’associazione culturale Cautha, dopo l’evento estivo Cautha Summer Festival con la partecipazione in concerto di Jovanotti, porta aun altro evento di richiamo non solo locale: la terza edizione del Festival della Scienza. Molti i nomi celebri tra gli ospiti, come Quantum Girl, Roberta Villa, Astrowikiperri, Entropyforlife, Vera Gheno o Marco Merola, così come molte le collaborazioni rinnovate o inaugurate, con le Università, gli Istituti Superiori, le Istituzioni, le aziende e le fondazioni italiane. Quest’anno il tema portante, che coinvolgerà anche le mostre e l’allestimento, sarà l’Universo. L’inaugurazione giovedì 10 ottobre alle 9:00 al Centro Convegni Sant’Agostino, con il saluto delle autorità e dei principali collaboratori, poi il via alle danze tra laboratori, interventi, giochi ed eventi collaterali.