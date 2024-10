Battibecco tra Renzi e Tajani in Senato | È il ministro del ‘boh’ La replica | Sulla sua politica si sono già espressi gli italiani…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Nelle ore in cui arrivavano i missili dell’Iran su Israele lei postava il tweet ‘Benvenuta alla consigliera regionale Linda Lezzi’. Ci rallegriamo per FI nelle Marche, ma il punto è che il mondo sta scoppiando e non c’è una sola proposta italiana credibile al tavolo del G7, da lei non è arrivata una sola proposta da quando è diventato”. Perché “lei per andare a visitare l’Africa subsahariana probabilmente aspetterà che sia aperta una sede di Forza Italia in Congo o in Namibia“. Il leader di Italia Viva, Matteo, interviene così nell’Aula del, durante il question time, illustrando la sua interrogazione aldegli Esteri, Antonio, circa la posizione dell’Italia rispetto alle guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente.