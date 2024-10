Al centro sportivo Rebote Padbol Club arriva Anselmo Gambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Giovedì 10 ottobre 2024, dalle ore 17:30, presso ildi via di Castelsecco in Arezzo, si terrà un clinic esclusivo con, ideatore del metodo #ImproveYourSoccer. La metodologia diunisce ile il calcio, dimostrando come questo sport possa potenziare moltissimi aspetti delle varie abilità calcistiche, come la reattività, precisione, velocità di decisione e nella visione di gioco. Ilderiva dal calcio di strada ed è un ottimo alleato propedeutico al calcio, come il calcio-tennis, il 3vs3, la tedesca ed altre varianti del calcio con cui le migliori generazioni di calciatori sono cresciuti.già da qualche anno ha sviluppato questa connessione con ottimi risultati.