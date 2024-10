Aggressioni in aula Già riportati i primi casi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La violenza a scuola non accenna a diminuire: sono bastate due settimane o poco più di lezione per registrare idifisiche o verbali tra studenti o verso i docenti. Oltre 1 alunno su 10 racconta di esserne stato già testimone. A segnalarlo è un sondaggio di Skuola.net, realizzato interpellando 2.800 studenti di medie e superiori, proprio quelle al centro delle norme appena approvate dal Parlamento per contrastare il fenomeno. Che sottolinea anche come – dato ancora più allarmante – nella metà deitra le vittime delleci siano gli insegnanti: il 6% degli intervistati (sul 13% totale che parla di violenze scolastiche) afferma che l’obiettivo dei bulli era un docente. La rilevazione si è svolta nella settimana antecedente all’approvazione definitiva della Riforma Valditara.