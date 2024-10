Agatha All Along | la congrega evoca la strega verde nella nuova clip dell’episodio 4

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)All: lala4 Disney+ ha pubblicato unadal quarto episodio diAlldi stasera (o domani, a seconda del fuso orario), che mostra laimprovvisata di Harkness che lancia un incantesimo perre unadopo la morte della povera Sharon Hart alla finedella scorsa settimana. Anche se non la vediamo apparire, se avete guardato i trailer e seguito i precedenti promo, saprete quasi certamente che la “Rio Vidal” di Aubrey Plaza è lache si presenta per completare la. La signorina Vidal ha debuttatopremière della serie in una veste diversa, ma si asterrà dal tentare di uccideredopo aver stretto un accordo con la cattiva di WandaVision per aspettare che lei riacquisti i suoi poteri prima di ricominciare la loro battaglia.