A Roma apre Mesticanza | atmosfera da osteria e cucina d' oltreoceano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una manciata di esami prima della laurea in ingegneria civile e una in architettura invece portata a termine. Ma certo, l’indirizzo di studi non vuol dire tutto anzi spesso, può dire molto poco della vera attitudine di una persona e ancora meno della passione. Come nel caso di Giorgia Lucarelli e Lorenzo Sonnati – rispettivamente quasi ingegnere lei, ed architetto lui – che a un certo punto della loro vita, decidono di seguire la passione condivisa. Qual è non ve lo stiamo neanche a dire Comunque, rincorrendo la passione finiscono in giro per il mondo – Sud est asiatico, Caraibi, Emirati Arabi e anche un po’ di Europa – per poi tornare, come spesso accade, proprio dove erano partiti. Cioè a casa, precisamente sulle sponde del Lago Trasimeno e qui nel 2018 aprono il loro primo ristorante: spazio raccolto, pochi tavoli.