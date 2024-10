Winston abbiamo capito | tu ci farai impazzire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cassius(21 minuti, 6/9 da 2, 0/0 t.l., 4 rimbalzi, 6 assist, 3 perse, 12 punti). Litiga platealmente con Priftis perché inizia la partita con la stessa voglia di riprendere che si ha il 7 gennaio e non difende nemmeno per sbaglio. Galleggia tra una cosa buona e una censurabile, poi entra in campo a 3’ dalla fine e fa le giocate per vincere la partita. Questo ragazzo ci manderà tutti al manicomio. Voto 6,5. Jaylen BARFORD (28 minuti, 3/9 da 2, 0/4 da 3, 0/0 t.l., 8 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi, 6 punti) Se cercate stile e classe, guardate altrove. Se invece vi basta un giocatore discreto su entrambi i lati del campo e con qualche sprazzo di talento, allora ‘JB’ può fare al caso vostro. Ieri però ha fatto davvero troppo poco in attacco e poi, a questi livelli, non si può centrare il tabellone tirando dall’angolo. Voto 5,5.