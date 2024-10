VIDEO – Milan Fedez manda due vocali a Valerio Staffelli | vuole portarmi in tribunale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I due bodyguard della Curva delcitati dadurante la consegna del Tapiro d’oro ahanno fatto infuriare il rappernon si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi hato duenei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Ha anche detto che mi porterà inQuesta l’inedita testimonianza di, dopo la consegna del Tapiro d’oro aper la vicinanza a due ultras della Curva Sud rossoenra arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulle curve die Inter. Il rapper, scappato il giorno prima via con la promessa di risentire l’inviato per chiarimenti, non si è fatto vivo e, interpellato dal tapiroforo, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha reagito stizzito.