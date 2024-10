Roma sgominata banda di spacciatori a Casal Bruciato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia diPiazza Dante, supportati dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e dal Nucleo Elicotteri Pratica di Mare, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica di, Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 6 uomini, 5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.