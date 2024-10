Robbie Williams è una scimmia nel primo trailer di Better Man

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è unaneldiMan Arriva al cinema dal 1° gennaio 2025 la storia di una delle più grandi pop star di sempre:Man, presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival nella sezione Gala, è scritto e diretto da Michael Gracey, che torna sul grande schermo dopo il successo di The Greatest Showman. A firmare la sceneggiatura anche Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre tra i produttori esecutivi c’è lo stesso. Biopic non convenzionale, come non lo è stata la vita e la carriera della superstar simbolo degli anni Novanta e Duemila.