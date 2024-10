Renato Zero così parla un privilegiato che non sa nulla di ciò che dice

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In una recente intervista a Gianluca Gazzoli,ha detto: «Quando le persone non possono avere figli per diverse ragioni, con tanti bambini che sono abbandonati nel mondo, adottare è molto meglio che affittare un utero e prendere una donna come se fosse una macchina». E ancora: «Detesto la posizione di queste donne nei confronti di un servilismo. Affinché la gente sia felice, rendono definitivamente infelice una persona che un figlio lo avrebbe voluto per sé». Nelle sue parole c’è il qualunquismo, la superficialità, la demagogia tipici di chi non conosce il tema di cui. Tuttavia lo fa, perché difendere un certo populismo è più comodo, più rassicurante che mettere in discussione certe convinzioni false, parziali, pretestuose.