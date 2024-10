Primo sguardo alla serie su Margaret Thatcher con protagonista Harriet Walter

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È stato rilasciato unstar di Succession,, nel ruolo dinel prossimo dramma di James Graham, Brian and. Channel 4 ha rilasciato unstar di Successionnel ruolo dinel prossimo dramma del pluripremiato James Graham, Brian and. Deadline ha annunciato per la prima volta lain due parti a giugno. La fiction racconterà l'ultima scandalosa intervista televisiva delministro del Regno Unitocon il suo vecchio amico Brian Walden, interpretato da Steve Coogan. Emmy 2021, la giornalista a Gillian Anderson: "Ti sei confrontata con?" (VIDEO) I dettagli dellaIl dramma è diretto da Stephen Frears e prodotto dBaby Cow Productions, la casa