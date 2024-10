Milano sgomberato il centro sociale Casa Loca in viale Sarca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 –ilin, recentemente occupato da persone senzatetto che vivevano in uno stabile in via Fracastoro, andato in fiamme lo scorso 19 settembre. Lo sgombero ha riguardato una decina di persone mentre fuori si sono radunati circa 20 esponenti del movimento per la. Le operazioni, riferisce la Questura, si sono svolte senza tensioni. "Oggi il Movimento Milanese - si leggeva in una nota degli occupanti quattro giorni fa (giorno dell’occupazione, ndr) - ha ridatoa 70 lavoratori e lavoratrici immigrati della Rete Ci Siamo. A seguito dell'incendio di Fracastoro della settimana scorsa hanno dovuto lasciare lo spazio dove abitavano. Considerato che il Comune e le altre istituzioni non hanno trovato alternative lasciandoli in strada a vivere nelle tende, si è deciso di organizzarsi per trovare una soluzione abitativa.