Mi hanno dato appuntamento fra un anno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) MONTELUPO FIORENTINO Per una risonanza magnetica dorsale e una rachide lombosacrale? C’è posto fra una Pieve a Nievole, esattamente il 25 settembre 2025. Così si è vista rispondere la signora Carlotta Quercioli di Montelupo Fiorentino. Scrivendo a La Nazione, la cittadina segnala anche la difficoltà di mettersi in contatto telefonicamente con il cup e con l’urp dell’Asl Toscana centro. Inoltre, citando la legge avanza un proprio diritto. "Visto che la Legge – pubblicato in Gazzette Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024 – prevede che con l’intramenia venga effettuata la visita privatamente entro la data della ricetta con rimborso tramite Asl, chiedo cortesemente di poter accedere a tale opportunità e le modalità per effettuare la prenotazione e relativo rimborso, come da legge". Non è andata meglio ad un’altra cittadina di Montelupo Fiorentino, Alessandra Sabatini.