Mezzi pubblici sciopero sabato 5 ottobre | orari e fasce di garanzia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il sindacato Orsa trasporti ha proclamato unonazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore per“a seguito del mancato rinnovo del contratto nazionale degli Autoferrotranvieri“. Possibili disagi per i viaggiatori dei. Ecco glie ledi, in cui è assicurato il servizio, città per città. Roma A Roma, comunica l’azienda del trasporto pubblico locale Atac, il servizio sarà garantito da inizio servizio diurno fino alle 8:30 e dalle ore 17 alle 20. Milano A Milano lopotrebbe avere effetti sulle linee di metropolitana e di superficie di Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Napoli Queste le modalità delloa Napoli, come comunicate da Anm sul suo sito web.