L' ultimo grande folle Bologna europeo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo un anno di quelli da raccontare ai nipotini, con il vecchio campione che ritrova la versione migliore di sé e strappa addirittura la convocazione per il Mondiale, ilscopre quanto faccia male sentirsi sedotti e abbandonati, e che l’amore nel calcio ha troppo spesso i contorni della menzogna. Roberto Baggio rompe gli indugi nelle ore in cui Marco Pantani inizia a temere che Pavel Tonkov possa rimanergli attaccato alla ruota anche se decidesse di andare in capo al mondo: mentre "il Divin Codino" annuncia la sua intenzione di uscire dal contratto che lo lega aldietro pagamento di una penale da 3,8 miliardi di lire, "il Pirata" non riesce a scrollarsi di dosso il russo sui tornanti dell’Alpe di Pampeago.