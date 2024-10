Lo spettacolo forma i tecnici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con circa 640mila eventi nel 2023, la Lombardia è il punto di riferimento per il mondo dellocon il 25% della spesa nazionale. La crescita di eventi (+15% nell’ultimo anno) porta a una maggiore domanda di professionisti specializzati, che continua a superare l’offerta nel mercato del lavoro. Per rispondere a questa esigenza, ITS Academy Machina Lonati ha raccolto collaborando reciprocamente e per la prima volta a un nuovo corso Ifts (Istruzione ezione tecnica superiore) dedicato alle tecniche dello. Il corso nasce grazie alla collaborazione con importanti realtà culturali bresciane (Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Teatro Grande, Teatro Telaio, Situ Eventi, BeNow e Puntomusic) L’obiettivo ère professionisti con competenze trasversali, che combinino sperimentazione artistica e tecnologica e conoscenze tecniche e di gestione.