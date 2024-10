Lipsia-Juventus 2-3 | la ribaltano Vlahovic e Conceicao

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Juve a3-2 in rimonta nella seconda giornata di Champions al termine di una partita incredibile. I tedeschi chiudono avanti il primo tempo con un gol bellissimo di Sesko. Nella ripresa reazione bianconera con palo di Koopmeiners e gran gol di.In pochi minuti però succede di tutto: palo di Openda, espulsione di Di Gregorio per fallo di mano fuori area e rigore trasformato da Sesko per altro fallo di mano del neo-entrato Douglas Luiz.si inventa la magia del 2-2 ecompleta il ribaltone.