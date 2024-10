Lei non si lava Grande Fratello scoppia il caso proprio su quella concorrente | E già

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Durante la serata al, le chiacchiere si sono animate nella camera da letto, dove le ex protagoniste di “Non è la Rai” e Clarissa Burt si sono ritrovate a parlare. Il focus della discussione è stato ancora una volta Jessica Morlacchi, coinvolta in una disputa con Yulia Naomi Bruschi a causa della sua evidente gelosia per Luca Giglioli. Sembra infatti che Jessica si sia presa una cotta per Luca, non ricambiata. Pamela Petrarolo ha subito sottolineato quanto questa vicenda sia diventata centrale nei discorsi all’interno della Casa. Eleonora Cecere, d’altra parte, ha previsto che la situazione peggiorerà con il tempo, affermando: “Hai notato Yulia? Oggi ha preferito evitare del tutto. Secondo me, è stufa anche lei Non fa certe cose per scappare dalle discussioni, è molto più sveglia di quanto sembri”.